Пассажиры центральных пригородных поездов возвращают до 15% от стоимости билетов

С 15 июня пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании ЦППК могут получать возврат средств от 10% до 15% на свой банковский счет, если оплатят билеты через Систему быстрых платежей (СБП). Акция проводится с 15 июня до 30 сентября 2025 года (по мск).

При покупке билета в билетопечатающих автоматах размер кешбэка* составит 10%. Если же оплатить поездку в мобильном приложении «Расписание и билеты — ЦППК», можно получить максимальную сумму возврата — 15%.

Главное выполнить два простых шага: проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, а на этапе совершения покупки билета выбрать СБП в качестве способа оплаты.

«За 1,5 месяца действия акции выгода пассажиров, оплачивающих билеты на пригородные поезда ЦППК через наш сервис, превысила 18 млн рублей. Уверена, что наше предложение продолжит пользоваться спросом. Напомню, что получить кешбэк можно при покупке билетов через СБП до 30 сентября текущего года включительно. Главное — перед оплатой проверить регистрацию на сайте программы лояльности „Привет!“», — сообщила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК** Мария Точилова.

Ежедневно ЦППК обеспечивают рейсы, соединяющие Москву с населенными пунктами Московской, Курской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской областей. Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить по каждому из предложений за один месяц действия акции, составляет 2 500 рублей.

Подробные условия акции доступны на сайте vamprivet.ru.

*Кешбэк — частичный возврат денежных средств.

**Акцию проводит Акционерное общество Национальная система платежных карт (АО «НСПК») — операционный платежный и клиринговый центр СБП. Подробнее об условиях получения кешбэка на покупку билета можно узнать на сайте vamprivet.ru.

Реклама. АО НСПК, ИНН 7706812159