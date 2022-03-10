РИАМО - 10 мар. Жители подмосковного Красногорска положительно оценили строительство новых детских садов и школ на территории округа. Так, они отметили, что теперь дети смогут учиться в шаговой доступности от дома.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения детсада и школы в новом ЖК «Большое Путилково» в Красногорске. Детский сад планируют открыть в конце апреля, школу планируют достроить в декабре этого года. Всего в ЖК планируют возвести 10 детских садов и 4 школы.

«У меня трое детишек. Двое уже учатся в школе «Вершина» – в 4 и 1 классе. Младшему осенью будет 3 года, ждем детский садик. Очень понравился, такие приятные пастельные тона и местечки такие интересные, спальни такие хорошие. Игровая тоже замечательная, и окна такие большие, света будет много. Я думаю, замечательно. Даниил пойдет в этот детский сад, ему сейчас 2,5 года. Он очень общительный у нас, думаю, как раз со всеми подружится», – сказала местная жительница Светлана Райкова, чей сын Даниил пойдет в детский сад.

Еще одна местная жительница Светлана Кошелева отметила, что крайне рада открытию нового детского сада.

«Мы очень рады, что открывается такой детский садик, у нас в районе он в шаговой доступности. Мне очень понравились дизайн и уютная обстановка в садике. Думаю дочке моей очень понравится. Добираться до садика будет удобно, все в шаговой доступности. Мы живем в Путилкове», – сказала женщина.

Она добавила, что школа «Вершина» находится в Путилкове в районе Мортонград. Это образовательный центр, и жители очень довольны администрацией и образовательным процессом.

Работа с детьми

Воспитатель подготовительной группы детского сада №17 Джамиля Абакарова добавила, что все родители с нетерпением ждут открытия нового детсада.

«Я перехожу работать в этот корпус. Корпус нам очень понравился, он новый, современный. Там, где работаем мы, тоже современный корпус, но этот более просторный. Ждем с нетерпением деток, и родители, с кем сейчас работаем мы, тоже ждут открытия этого корпуса. Потому что у данных родителей есть и детки помладше, которые очень хотят прийти в детский сад», – рассказала Абакарова.

По ее словам, она давно живет в Красногорске и работает воспитателем 3 года, до этого работала в школе.

«Мне очень нравится работать с детьми – это и интересно, и забавно, и вместе с детьми становишься таким же, как и дети. Ты передаешь им свое настроение, они передают тебе свое. Получаешь очень много эмоций, позитива, работая именно с маленькими детьми», – добавила воспитатель.

Заведующая детским садом №17 Марина Косова рассказала, что всего детсад №17 будет принимать 986 детей.

«Сотрудники уже набраны, состав воспитателей уже набран, сейчас идет доукомплектование кадрами, и на сегодняшний день началось укомплектование детьми. Этот корпус называется «Арлекино», каждый корпус имеет свое название», – сказала заведующая.

Детсад для 250 воспитанников может открыть свои двери уже в конце апреля.

В этом году в Красногорске в рамках госпрограммы также откроют новый корпус СОШ №15 на 300 мест, школы на 825 мест в мкр. Опалиха и на 550 мест в мкр. Нахабино, детсады в мкр. Путилково и вблизи дер. Глухово.