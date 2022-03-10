РИАМО - 10 мар. Президент России Владимир Путин ввел новую меру поддержки семей с детьми от 8 до 16 лет. В Московской области первые выплаты начнут поступать уже в мае, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В зависимости от дохода семьи выплаты могут составить 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка, что, соответственно, от 7 до 14 тыс. рублей», – заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, при назначении выплаты будет учитываться комплексная оценка нуждаемости – дохода и имущества семьи.

Подать заявление на получение пособия можно на портале госуслуг с 1 мая 2022 года.

«Новая выплата вводится с апреля, а первые выплаты семьи получат в мае, уже с учетом апреля», – подчеркнула Каклюгина.

Сейчас одинокие родители с детьми от 8 до 16 лет уже получают выплаты в размере около 7 тыс. рублей. Новая выплата будет предоставляться всем семьям.