РИАМО - 10 мар. В подмосковном Красногорске оказывают помощь людям, которые самостоятельно прибыли из Донецкой и Луганской республик, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Она добавила, что в подмосковный монастырь в Красногорске приехала семья с девочкой с тяжелой инвалидностью.

Из монастыря обратились за помощью, и в Красногорске было создано место для мамы и девочки. Ребенок сдал все анализы и вскоре отправится для прохождения реабилитационного лечения.

«Тяжелым и инвалидам конечно тут же стараемся оперативно <...> помочь. Доктора все приезжают на выезды и оказывают помощь», - подчеркнула Семенова.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в области находятся 1,5 тыс. соотечественников, которые приехали из Донецка и Луганска.