РИАМО - 10 мар. Жители России изъявляют желание усыновить детей-сирот из Луганской и Донецкой народных республик, которые сейчас находятся в Подмосковье, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«В первые же дни к нам стали обращаться родители, которые знали, <…> что на территорию России прибыли дети-сироты», - рассказала Семенова.

По ее словам, процедуры усыновления и опеки планируют упростить, чтобы россияне могли оформить документы, не выезжая в ЛДНР.

Уполномоченная также рассказала, что дети-сироты из Донбасса приезжают в Подмосковье на протяжении трех лет для прохождения реабилитации.

Она добавила, что на территориях размещения беженцев из ЛДНР будут открыты совместные пункты при миграционной службе РФ и Луганской и Донецких народных республик.

«Большинство людей, которые находятся в ПВР, хотят получить российское гражданство. Это послужило для уполномоченной по правам человека (Татьяны Москальковой - ред.) высказать предложение, которое было принято нашими коллегами из ДНР и ЛНР - ускорить выдачу российских паспортов», - уточнила Семенова.