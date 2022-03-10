РИАМО - 10 мар. Семье с двумя детьми с ДЦП, приехавшей с Донбасса, депутат совета депутатов Красногорска Сергей Колунов пообещал дать квартиру, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Она добавила, что эти дети находятся на лечении в Красногорске уже около 1,5 лет.

«Это вот к тому, что наши люди готовы последним поделиться. Пенсионеры, которые живут только на пенсию, готовы принести последние продукты и вещи», - сказала Семенова.

На территории Московской области для помощи беженцам из ЛНР и ДНР организовано 130 пунктов сбора гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что приехавшие в Подмосковье из Донецкой и Луганской народных республик беженцы хотят работать, сейчас этот вопрос прорабатывается.