РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. В городском округе Мытищи по подозрению в совершении кражи товаров из супермаркета задержали уроженку ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть 1 отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение от менеджера отдела предотвращений внештатных ситуаций одного из супермаркетов на Осташковском шоссе, которая рассказала, что из торгового зала был похищен товар. Сумма материального ущерба составила более 12 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 22-летняя уроженка ближнего зарубежья, которая дала признательные показания.

В отношении подозреваемой дознавателем отделения дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Мытищинским городским судом злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.