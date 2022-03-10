РИАМО - 10 мар. Компания Toyota не будет уходить с российского рынка, а все дилерские центры Toyota и Lexus продолжат штатную работу, сообщает ТАСС.

Завод в Санкт-Петербурге также не планируют закрывать, производство лишь временно приостановлено из-за задержек поставок комплектующих. На петербургском заводе собирают такие модели, как RAV4 и Camry.

Кроме того, сейчас в Россию временно не поставляют автомобили Toyota и Lexus в связи с нарушением логистических цепочек поставок в стране.

Ранее о своем уходе из России заявили такие автопроизводители, как Volkswagen, BMW, Mercedes‑Benz, Renault и Sollers Ford. Это произошло в рамках санкций, введенных в отношении РФ после начала спецоперации на Украине.