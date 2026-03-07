Сильное задымление: беспилотник рухнул на территории аэропорта в Дубае
В Дубае беспилотник упал на территории аэропорта
В Дубае продолжаются взрывы. Иранский беспилотник рухнул на территории международного аэропорта, сообщает SHOT.
Обломки оказались на улице в районе терминала № 2. Из-за этого произошло сильное задымление.
На данный момент рейсы не отменяли. Тем не менее, посадка временно приостановлена, а пассажиры ждут указаний сотрудников.
О пострадавших не сообщается.
