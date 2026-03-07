Сильное задымление: беспилотник рухнул на территории аэропорта в Дубае

сегодня в 07:04

В Дубае беспилотник упал на территории аэропорта

В Дубае продолжаются взрывы. Иранский беспилотник рухнул на территории международного аэропорта, сообщает SHOT .

Обломки оказались на улице в районе терминала № 2. Из-за этого произошло сильное задымление.

На данный момент рейсы не отменяли. Тем не менее, посадка временно приостановлена, а пассажиры ждут указаний сотрудников.

О пострадавших не сообщается.

