РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области поддержала проект общеобразовательной школы на 1735 мест, которая будет построена в микрорайоне 17А Мытищ, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Современная комфортная школа будет построена в Мытищах. Здание школы площадью более 21 тыс. кв. м имеет переменную этажность – от 3 до 4 этажей. Проект предусматривает все необходимое для того, чтобы ученики получили качественное образование, а также имели возможность для занятий спортом. В школе будет 4 спортивных зала», – сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

План в виде буквы «П» позволяет разделить школу на 2 блока: учебные кабинеты старшей и средней школы, младшей школы и объединяющие их общешкольные помещения. Благодаря такой конфигурации формируется просторный двор, предназначенный для отдыха и проведения различных мероприятий. Двор раскрыт на юго-запад, что обеспечивает хорошую инсоляцию этого коммуникационного и рекреационного ядра школы.

«Цветными вставками природной гаммы объединяются оконные проемы и выделяются отдельные фрагменты стен, что помогает избежать монотонности протяженных фасадов. Обращенный во двор центральный фасад представляет собой выразительную композицию из квадратных окон первого этажа, панорамного остекления лестничных холлов и контрастирующей с ним глухой стены двусветного актового зала, прорезанной узкими вертикальными оконцами», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В отделке фасадов применяется штукатурка белого и темно-серого цветов и керамическая плитка «под кирпич» цвета охры, терракотового и коричневого.

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