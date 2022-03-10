РИАМО - 10 мар. Власти Москвы утвердили проект строительства проезда к детско-взрослой поликлинике в поселении Кокошкино новой Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Поликлиника проектируется в районе дома 15 по улице Дзержинского в поселении Кокошкино (ТиНАО). Длина новой двухполосной дороги составит 360 м.

Проект также предусматривает реконструкцию прилегающего участка Кокошкинского шоссе, его длина составит 90 м, строительство и реконструкцию тротуаров, а также установку светофора.

Кроме того, будут обустроены остановки пассажирского транспорта, парковки, пешеходная дорожка и наземные переходы.

Строительство новой дороги в поселке Кокошкино планируется осуществить за счет бюджетных средств в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, рассчитанной на 2021-2024 гг.