В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту могут быть корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе рейса можно узнать через каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот (если есть).

Ранее аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения в периметре своего воздушного пространства из-за действия сигнала «Ковер».