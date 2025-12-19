США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор и форпост на Луне

США хотят к 2030 году развернуть на Луне ядерный реактор и другие элементы постоянного лунного форпоста, сообщает РИА Новости .

Из указа президента США Дональда Трампа следует, что к 2030 году планируется создание первоначальных элементов постоянной лунной базы для обеспечения устойчивого американского присутствия в космосе и осуществления следующих шагов в исследовании Марса.

Также одной из целей указано обеспечение в ближайшем будущем использования ядерной энергии в космосе путем развертывания ядерных реакторов на Луне и на орбите, в том числе реактор для лунной поверхности, готовый к запуску к 2030 году.

Ранее сообщалось, что американские космические и военные ведомства начали активный поиск альтернатив продукции SpaceX после эскалации конфликта между бизнесменом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.