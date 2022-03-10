РИАМО - 10 мар. Столбики термометров в Московском регионе в ночь на пятницу и субботу могут опуститься до минус 19 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночи на пятницу и субботу в Москве (от минус 12 до минус 16 градусов) и Подмосковье (по области до минус 19 градусов) будут очень холодными», - сказал Вильфанд РИА Новости.

По его словам, такое похолодание связано с антициклоном и северо-восточным ветром.

В четверг в Москве ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, в Подмосковье - от минус 5 до минус 10 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что сугробы в Москве и Московской области начнут испаряться с 14 марта, когда в регионе установится положительная температура воздуха.