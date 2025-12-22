Нутрициолог Вавилова перечислила неочевидные способы борьбы с прыщами

Проблема акне знакома многим — от подростков до взрослых людей. На первый взгляд кажется, что решение очевидно и достаточно лишь изменить уход за кожей, подобрать правильное уходовое средство и проблема уйдет. Однако, это далеко не все способы борьбы с косметологическими дефектами. Об этом РИАМО сообщила клинический нутрициолог и health-coach Алена Вавилова.

По словам Вавиловой, основная и самая частая причина акне кроется в питании. Избыточное употребление сахара, быстрых углеводов, жирной и острой пищи, недостаток клетчатки и витаминов формируют дисбаланс, который напрямую отражается на состоянии кожи. Но на практике одного отказа от сладкого или молочного бывает недостаточно. Существует целый ряд неочевидных факторов, которые также способны провоцировать высыпания.

К числу таких факторов клинический нутрициолог отнесла хронические заболевания ЖКТ. Она объяснила, что состояние кишечника и микробиоты играет ключевую роль, так как нарушения пищеварения, дисбактериоз или скрытая аллергическая реакция часто становятся фоном для хронического воспаления, которое проявляется на коже.

«Существенное значение имеет и дефицит витаминов и микроэлементов. Нехватка витаминов A, B6, Е, а также цинка и омега-3 жирных кислот может спровоцировать угревую сыпь или ухудшить течение уже имеющегося акне. Кожа — это орган, который отражает общее состояние организма. Если ему не хватает строительного материала, барьерные функции кожи нарушаются», - сказала Вавилова.

Эксперт напомнила, что не стоит забывать и о влиянии стресса и недосыпа. Эмоциональное напряжение и хроническая усталость увеличивают выработку гормона стресса кортизола, который провоцирует воспаление и усугубляет течение акне. В свою очередь, неправильный уход за кожей, например чрезмерное увлечение очищением или использование агрессивных щелочных средств, разрушает ее защитный барьер. В ответ кожа начинает вырабатывать больше кожного сала (себума), что ведет к закупорке пор и воспалению.

Клинический нутрициолог добавила, что прыщи могут появляться из-за употребление некоторых лекарств. А вредные привычки, в частности курение, делают течение акне более тяжелым и замедляют процессы заживления кожи, добавила она.

Несмотря на то что питание называют главной причиной проблем с кожей, существует еще один скрытый фактор — пищевая непереносимость. «Иммунологическая непереносимость — это реакция на определенные продукты, которые организм воспринимает как угрозу. Даже полезные на первый взгляд продукты, например молоко, яйца или некоторые суперфуды, могут запускать воспаление и провоцировать высыпания», — поясняет эксперт.

В отличие от аллергии, где реакция возникает мгновенно, при непереносимости эффект может накапливаться и проявляться лишь спустя дни или недели. Поэтому самостоятельно выявить продукт-триггер бывает практически невозможно. Современные исследования связывают рост пищевой непереносимости с изменением характера питания: избыточным потреблением переработанных продуктов, добавок, консервантов и быстрых углеводов.

Чтобы избавиться от акне, необходим комплексный подход. В первую очередь нужно откорректировать рацион. В нем должно быть больше полезных продуктов (овощей, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса, круп). Оптимальным считается соотношение 80 процентов цельных и 20 — переработанных продуктов. Следует уменьшить количество сахара, фастфуда, продуктов с трансжирами, сухим молоком или искусственными подсластителями.

Если стандартная коррекция питания не приносит результатов, врач может назначить проведение нескольких тестов: на непереносимость лактозы, фруктозы и глютена; на ферментативные нарушения; на пищевую непереносимость FOX (метод диагностики IgG-зависимой иммунной реакции на пищевой белок); дыхательные тесты; на целиакийную и нецелиакийную чувствительность к глютену и элиминационные диеты с провокационными тестами

«Эти исследования позволяют выявить реакцию организма на сотни продуктов, а результаты исследований помогают составить индивидуальный план питания и исключить именно те продукты, которые поддерживают воспаление», — отметила специалист.

Не менее важен правильный уход за кожей. Косметика должна подбираться исходя из типа кожи и рекомендаций дерматолога. Уход должен включать мягкое очищение, увлажнение и при необходимости использование средств для проблемной кожи с салициловой кислотой или ретиноидами. Подобрать оптимальный комплекс ухода за кожей и избежать распространенных ошибок поможет врач-дерматовенеролог или врач-косметолог.

Существенную роль на пути к здоровой коже играет и образ жизни. Полноценный сон, снижение уровня стресса, физическая активность и отказ от курения пойдут на пользу. А при наличии хронических заболеваний ЖКТ, гормональных нарушений или тяжелых форм акне необходимо обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу или дерматологу.

Прыщи не всегда — следствие только неправильного ухода или плохого питания. За ними могут скрываться дефициты, хронические болезни, стресс и даже пищевая непереносимость. «Наилучшего результата лечения можно достичь при комплексном подходе, при уходе снаружи и работе с организмом изнутри. И если правильно выявить и устранить провоцирующие факторы, можно добиться стойкого результата и здоровой кожи», — резюмировала нутрициолог.