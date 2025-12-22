Заслуженный машиностроитель РСФСР Владимир Овчар отмечает день рождения

Владимир Герасимович родился 22 декабря 1940 г. в селе Олзон Селенгинского района Бурятской АССР. Заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска. Прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.

Образование и трудовая деятельность

С 1998 г. — председатель Совета директоров промышленных предприятий города Подольска. Окончил Томский политехнический институт по специальности «промышленная теплоэнергетика» в 1963 г. Более 40 лет работал в Московской области, в том числе свыше 20 лет на одном предприятии.

Трудовую деятельность начал в 1963 г. мастером на секретном заводе (п/я 64) в городе Омске. С 1965 по 1978 гг. работал на Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем — начальником цеха. С 1978 по 1982 гг. — главный инженер Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе.

С 1982 по 1987 гг. — главный инженер Волгодонского производственного объединения «Атоммаш», затем его генеральный директор. В 1988 г. назначен первым заместителем начальника Главного производственного управления министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1989 по 1992 гг. — директор Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе. С 1992 по 1997 гг. — гендиректор Открытого акционерного общества «Подольский машиностроительный завод», затем — Открытого акционерного общества «Подольский машиностроительный завод». Член КПСС с 1965 г. Избирался делегатом XXVII съезда КПСС, членом Подольского городского комитета КПСС.

Награды

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР. Заслуженный машиностроитель РСФСР. Почетный гражданин города Подольска. Постановлением Губернатора Московской области от 30.09.1999 г. № 343-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

