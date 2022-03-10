РИАМО - 10 мар. Пробки на столичных дорогах вечером в четверг могут достигнуть 8 баллов из 10 возможных. Сейчас загруженность дорог оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Вечером движение транспорта будет местами затруднено. В основном это касается центра города, Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.

В час пик автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт, чтобы сэкономить время в пути.