Рэпер Obe1Kanobe может отправиться в колонию на 11 лет за наркоплантацию

Российский рэп-исполнитель Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) может отправиться в колонию за наркоплантацию. Прокурор запросил реальный срок в 11 лет для экс-участника Versus Battle, сообщает 112 .

В конце марта сотрудники полиции обнаружили в арендованной квартире у музыканта 22 горшка с коноплей, различные емкости с листьями и специальное оборудование. Вартиков был задержан.

В отношении ранее судимого за хулиганство рэпера возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ (подготовка и покушение на преступление) и статье 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков).

Невеста Никиты на суде заявила, что планирует сыграть свадьбу в СИЗО и готова выйти замуж за возлюбленного «несмотря ни на что».

