Рэпер Obe1Kanobe может отправиться в колонию на 11 лет за наркоплантацию
Фото - © Скриншот
Российский рэп-исполнитель Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) может отправиться в колонию за наркоплантацию. Прокурор запросил реальный срок в 11 лет для экс-участника Versus Battle, сообщает 112.
В конце марта сотрудники полиции обнаружили в арендованной квартире у музыканта 22 горшка с коноплей, различные емкости с листьями и специальное оборудование. Вартиков был задержан.
В отношении ранее судимого за хулиганство рэпера возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ (подготовка и покушение на преступление) и статье 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков).
Невеста Никиты на суде заявила, что планирует сыграть свадьбу в СИЗО и готова выйти замуж за возлюбленного «несмотря ни на что».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.