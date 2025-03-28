Опубликовано видео из квартиры Obe1Kanobe с огромным количеством марихуаны

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области опубликовала видео задержания музыкального исполнителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Речь может идти, как утверждает Mash, о рэпере Obe1Kanobe (Никите Канобовиче).

На оперативных кадрах видно, что в помещении обнаружили большое количество кустов неизвестной травы. По словам полицейских, они визуально похожи на марихуану.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что правоохранители задержали 39-летнего рэпера в Подмосковье. Ранее он был судим за хулиганство. Сейчас подозревается в незаконном обороте наркотиков.

По данным оперативников, музыкант создал и оборудовал парник в арендованной квартире. Он был предназначен для выращивания наркосодержащих растений. Для этих целей мужчина приобрел особое оборудование, удобрения и семена.

Во время осмотра квартиры силовики провели изъятие 22 горшков с растениями. Визуально они похожи на коноплю.

Также были изъяты вытяжки, лампы освещения, вентиляторы, емкости с листьями с растениями. Эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области провел анализ и выпустил заключение. Согласно ему, в одной из коробок есть части наркосодержащего растения — конопли. Остальные изъяты и направлены на экспертизу.

Против задержанного открыто уголовное дело по признакам преступления по статье 30, статье 228.1 Уголовного кодекса России. Музыканта отправили под стражу.

В 2018 году Obe1Kanobe заявил, что напал на рэпера Птаху (Давида Нуриева) в центре Москвы.