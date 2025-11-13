До конца ноября в Подмосковье можно списать долги за вывоз отходов

Каширский, Рузский и Сергиево‑Посадский региональные операторы направили более 120 тыс. досудебных уведомлений собственникам жилья с задолженностью за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В 2025 году регоператоры также отправили свыше 10 тыс. претензий на общую сумму 78,6 млн рублей — эти долги планируют взыскать через суд. Размер пеней может достигать 30% от суммы основного долга.

Есть возможность списать пени. В Подмосковье до конца ноября действует акция «Прощайте, пени 2025». За три года ее проведения уже списали более 5 млн рублей пеней.

Кто может участвовать?

собственники частных домов;

жители многоквартирных домов;

юридические лица.

Задолженность и пени должны быть начислены с января 2019 года по сентябрь 2025 года. Судебные пени не списываются.

Как участвовать?

Собственники жилья — полностью погасить задолженность, пени спишутся автоматически.

Юридические лица — оплатить начисления и задолженность, затем направить акт сверки без задолженности и заявление о участии в акцию на электронную почту регионального оператора.

Где проверить задолженность?

у регионального оператора;

в МФЦ;

на сайте регионального оператора.

Контакты регоператоров:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.