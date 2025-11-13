До конца ноября в Подмосковье можно списать долги за вывоз отходов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Каширский, Рузский и Сергиево‑Посадский региональные операторы направили более 120 тыс. досудебных уведомлений собственникам жилья с задолженностью за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
В 2025 году регоператоры также отправили свыше 10 тыс. претензий на общую сумму 78,6 млн рублей — эти долги планируют взыскать через суд. Размер пеней может достигать 30% от суммы основного долга.
Есть возможность списать пени. В Подмосковье до конца ноября действует акция «Прощайте, пени 2025». За три года ее проведения уже списали более 5 млн рублей пеней.
Кто может участвовать?
- собственники частных домов;
- жители многоквартирных домов;
- юридические лица.
Задолженность и пени должны быть начислены с января 2019 года по сентябрь 2025 года. Судебные пени не списываются.
Как участвовать?
- Собственники жилья — полностью погасить задолженность, пени спишутся автоматически.
- Юридические лица — оплатить начисления и задолженность, затем направить акт сверки без задолженности и заявление о участии в акцию на электронную почту регионального оператора.
Где проверить задолженность?
- у регионального оператора;
- в МФЦ;
- на сайте регионального оператора.
Контакты регоператоров:
- Каширский: сайт — https://kashirskyro.ru, контакт‑центр — 8(495)781‑20‑70.
- Сергиево‑Посадский: сайт — http://s-posadskyro.ru, контакт‑центр — 8(495)568‑06‑22.
- Рузский: сайт — https://ruzskyro.ru, контакт‑центр — 8(495)781‑20‑70.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.