РИАМО - 10 мар. В 2022 году в рамках программы «Мой район» в Москве благоустроят 55 знаковых объектов, среди которых небольшие скверы и бульвары, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Речь идет о небольших парках, скверах, бульварах, площадях и улицах, расположенных около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов», — сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что на этих территориях планируют обновить пешеходные дорожки, обустроить газоны и клумбы, оборудовать детские и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха. Работы по благоустройству необходимо завершить к началу осени.

Например, на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова планируется заменить покрытие дорожек, обустроить зоны отдыха со скамейками и спуски к воде, установить энергосберегающие фонари.

В Обручевском районе в квартале между улицами Академика Челомея, Новаторов и Воронцовских Прудов построят детские и спортивные площадки, обустроят зоны отдыха и высадят свыше 650 кустарников.

Всего в столице в этом году благоустроят 2730 городских объектов. В их число также входят 2322 дворовые территории, 193 территории школ и детских садов и 17 катков с искусственным льдом. На 143 объектах приведут в порядок газоны.​