Новая схема обмана: как преступники притворяются госслужащими
В МВД рассказали новой схемой обмана, позволяющей злоумышленникам получать полный доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», пишет ТАСС.
Мошенники звонят через популярные мессенджеры, представляясь сотрудниками МВД, налоговой или других ведомств. Под предлогом срочного оформления документов они убеждают жертву включить демонстрацию экрана, после чего в реальном времени отслеживают все действия, включая ввод паролей и кодов подтверждения. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники блокируют владельца от его же личного кабинета.
В ведомстве подчёркивают: ни один госслужащий никогда не будет требовать удалённого доступа к устройству или запрашивать конфиденциальные данные через мессенджеры. Особую тревогу вызывает тот факт, что преступники научились искусно копировать манеру общения официальных лиц, используя профессиональную лексику и ссылаясь на несуществующие нормативные акты.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют проявлять бдительность при любых неожиданных звонках, даже если собеседник представляется сотрудником госструктур. При малейшем намёке на запрос удалённого доступа к устройству или предложении «помочь» с оформлением документов, связь следует немедленно прервать и сообщить о попытке мошенничества в правоохранительные органы.
Ранее силовики приступили к крупномасштабной спецоперации по выявлению ресурсов, где можно «пробить» личные данные россиян.