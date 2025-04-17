Новая схема обмана: как преступники притворяются госслужащими

Мошенники звонят через популярные мессенджеры, представляясь сотрудниками МВД, налоговой или других ведомств. Под предлогом срочного оформления документов они убеждают жертву включить демонстрацию экрана, после чего в реальном времени отслеживают все действия, включая ввод паролей и кодов подтверждения. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники блокируют владельца от его же личного кабинета.

В ведомстве подчёркивают: ни один госслужащий никогда не будет требовать удалённого доступа к устройству или запрашивать конфиденциальные данные через мессенджеры. Особую тревогу вызывает тот факт, что преступники научились искусно копировать манеру общения официальных лиц, используя профессиональную лексику и ссылаясь на несуществующие нормативные акты.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют проявлять бдительность при любых неожиданных звонках, даже если собеседник представляется сотрудником госструктур. При малейшем намёке на запрос удалённого доступа к устройству или предложении «помочь» с оформлением документов, связь следует немедленно прервать и сообщить о попытке мошенничества в правоохранительные органы.

Ранее силовики приступили к крупномасштабной спецоперации по выявлению ресурсов, где можно «пробить» личные данные россиян.