Европейские санкции против России грозят зависимостью от Америки

Евросоюз оказался в энергетической ловушке, отказавшись от планов по быстрому отказу от российского сжиженного газа, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

В кулуарах Еврокомиссии признают: без гарантий стабильных поставок из США санкции против российского газа превращаются в риск энергетического коллапса. Особенно на фоне заявлений Трампа, который традиционно рассматривает энергоресурсы как рычаг давления в торговых войнах.

«Мы не станем заложниками ни российских труб, ни американских танкеров», — заявляет официальный представитель ЕС Арианна Подеста.

Однако за этими уверенными словами скрывается тревожная реальность: как отмечает Politico, Брюссель уже готовится к трудным переговорам с Вашингтоном о расширении поставок.

Парадокс ситуации в том, что «зеленая» Европа, мечтавшая о возобновляемой энергетике, теперь вынуждена выбирать между двумя видами ископаемого топлива. И как показывает практика, ни один из вариантов не дает желанной энергонезависимости, указывают авторы статьи.