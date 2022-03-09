РИАМО - 9 мар. 36-летнюю женщину, находящуюся на 22-й неделе беременности, спасли врачи Сергиево-Посадской больницы при 100%-м поражении легких, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Женщина поступила в больницу с поражением легких 65%. Ее начали лечить, но здоровье ее ухудшалось. У пациентки наблюдалась дыхательная недостаточность, потребовался перевод в отделение реанимации и подключение к аппарату ИВЛ. У врачей вызывало опасение и состояние ребенка.

Врачи говорят, что вирус вызвал поражение не только легких, но и печени, и почек. Сделали повторное КТ-исследование, которое показало 100%-е поражение легких.

«Мы делали все возможное, чтобы пролонгировать беременность, так как родоразрешение на столь маленьком сроке могло неблагоприятно сказаться на ребенке. Для внутриутробного развития малыша важна каждая неделя, каждый день. Ежедневно мы наблюдали за ребенком, проводили допплерометрию. Кроме того, мы постоянно корректировали схему лечения самой пациентки, привлекая специалистов различных профилей», - рассказала заведующая инфекционным отделением по профилю акушерство и гинекология с родильным блоком (Covid-19) Сергиево-Посадской районной больницы Любовь Бысь.

Затем ее здоровье начало улучшаться. В общей сложности пациентка провела в отделении реанимации 36 дней. Затем ее отлучили от аппарата ИВЛ.

Женщина выписалась в 30 недель беременности и дышала самостоятельно. После окончания лечения она была переведена в перинатальный центр, где впоследствии родила здорового ребенка.