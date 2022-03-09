РИАМО - 9 мар. На прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ среди москвичей снизилась на 7,1% по сравнению с неделей до этого. Среди людей старше 15 лет показатель упал на 12,1%, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Дети в возрасте до 2 лет и с 3 до 6 лет болели на том же уровне. А вот у ребят 7-14 лет отмечалось повышение заболеваемости.

В текущем эпидсезоне в столице привито от гриппа 7,299 млн человек. Это 57,72% от общей численности населения мегаполиса. Среди детей вакцинировались 65,43%.

Москвичам напоминают, что в городе по-прежнему можно бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Прививку можно сделать в государственных поликлиниках и в выездных пунктах.