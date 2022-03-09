РИАМО - 9 мар. Минэкологии Подмосковья контролирует ход рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Парфеново» в Сергиево-Посадском округе. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба ведомства.

Несмотря на пик пандемии коронавируса, работы не останавливались и продолжаются сейчас, большая их часть уже выполнена.

«Полностью сформировано тело полигона, обустроены верхний и нижний защитные экраны. Почти полностью выстроена система сбора фильтрата и водоотведения, заканчивается обустройство системы активной дегазации. Все работы ведутся в соответствии с графиком», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Полигон «Парфеново» закрыли в 2014 году, он использовался около 40 лет. За такой срок он вышел за границы изначально отведенного участка. На момент старта рекультивации в 2020 году его площадь составила почти 16 га. Объем накопленного мусора – свыше 1,5 млн тонн.