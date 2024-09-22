Суд объяснил, по каким причинам Макаревича* признали иноагентом

Музыкант Андрей Макаревич* не согласен со своим статусом иноагента. Суд в Москве объяснил артисту, по каким причинам он был внесен в соответствующий реестр, сообщает РИА Новости .

Как отмечается в документе, Макаревича* признали иноагентом из-за того, что он начал осуществлять политическую деятельность в интересах Украины. Причиной занесения в реестр также стали слова музыканта о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям.

Главное управление по противодействию экстремизму МВД подтвердило, что артист занимается политической деятельностью в интересах другого государства. Там также указали на различные интервью, которые Макаревич* дает СМИ-иноагентам.

Согласно документу, сам артист считает, что статус иноагента унижает его достоинство. Он назвал принятое в 2022 году Минюстом решение включить его в реестр дискриминационным. Музыкант оспаривал его, но иск не удовлетворили.

* - Признан на территории РФ иноагентом.