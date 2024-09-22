Экономика Китая слабеет с каждым днем

Экономика Китая развивается не так быстро, как ожидалось. Промышленное производство в августе увеличивалось медленнее, чем должно было быть, а экспорт уменьшился, сообщает РИА Новости в своем материале.

В августе внутренний спрос увеличился на 2,1%, хотя должен был на 2,5%. ВВП во втором квартале увеличилось всего на 4,7%, хотя в первом выросло на 5,3%.

Также у КНР есть проблемы в сфере недвижимости. Стоимость жилья падает.

Китай хотел заставить своих граждан занимать больше денег, поэтому снизил ключевую ставку по кредитам на один год до 3,35%, и до 3,85% на пять лет. Однако обычные граждане не стали оформлять больше займов.

С экспортом у Китая тоже есть проблемы. В 2023 году он снизился на 4,6%. В мае 2024-го — до минус 7,6% в годовом выражении.

Таким образом, развитие китайского производства замедляется на протяжении четырех последних месяцев. Такого не было со времен ковидных ограничений.

Ранее в Китае попросили Россию вывозить товары через третьи страны. Это связано с проблемами с логистикой.