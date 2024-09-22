В «Атланте» отреагировали на реализованный Миранчуком пенальти
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Российский футболист Алексей Миранчук реализовал пенальти в ходе матча МЛС «Атланта» против «Нью-Йорка». В пресс-службе его клуба описали спортсмена двумя словами, сообщает Газета.ru.
Матч завершился со счетом 2:2. В «Атланте» отреагировали на реализованный Миранчуком пенальти. В пресс-службе МЛС назвали российского спортсмена хладнокровным и спокойным.
Кроме того, один гол в ворота соперника забил Эдвин Москера. В «Нью-Йорке» двумя голами отличились Данте Ванзейр и Элиас Маноэл.
Миранчук перешел в американскую «Атланту» из итальянской «Аталанты» этим летом.
Ранее американский клуб попросил российского футболиста удалить пост в соцсети. Его соцсети проверили перед переходом в чемпионат США.