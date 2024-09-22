сегодня в 09:51

В «Атланте» отреагировали на реализованный Миранчуком пенальти

Российский футболист Алексей Миранчук реализовал пенальти в ходе матча МЛС «Атланта» против «Нью-Йорка». В пресс-службе его клуба описали спортсмена двумя словами, сообщает Газета.ru .

Матч завершился со счетом 2:2. В «Атланте» отреагировали на реализованный Миранчуком пенальти. В пресс-службе МЛС назвали российского спортсмена хладнокровным и спокойным.

Кроме того, один гол в ворота соперника забил Эдвин Москера. В «Нью-Йорке» двумя голами отличились Данте Ванзейр и Элиас Маноэл.

Миранчук перешел в американскую «Атланту» из итальянской «Аталанты» этим летом.

Ранее американский клуб попросил российского футболиста удалить пост в соцсети. Его соцсети проверили перед переходом в чемпионат США.