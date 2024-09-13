Клуб в США попросил российского футболиста удалить пост в соцсети

Американский футбольный «Атланта Юнайтед» попросил российского игрока Алексея Миранчука удалить пост в соцсети перед его трансфером, пишет Telegram-канал «Чемпионат».

Перед переходом в чемпионат США соцсети российского спортсмена проверили, утверждается в публикации.

«Американский клуб просмотрел все соцсети россиянина, чтобы не было чего-то компрометирующего. Один пост всё-таки попросили удалить. Свобода слова», — говорится в сообщении.

Миранчук летом 2024 года подписал контракт с клубом MLS «Атланта Юнайтед», перейдя из итальянской «Аталанты».