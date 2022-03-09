РИАМО - 9 мар. Началась регистрация кандидатов предварительного голосования «Единой России», которая продлится до 28 апреля, сообщается на сайте партии.

«На предварительном голосовании «Единой России» избиратели сами определяют кандидатов, которые выступят от партии на выборах. Уже с сегодняшнего дня, 9 марта, принимаются документы от кандидатов. Регистрация избирателей на предварительное голосование откроется 18 апреля и продлится по 27 мая», - сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Участвовать могут все неравнодушные к развитию своих городов, сел, регионов люди. Отбор претендентов в предварительной стадии не ограничивают.

Каждый год интерес к предварительному голосованию растет. Предварительное голосование будет проходить в электронном формате.

Осенью этого года пройдут прямые выборы 14 высших должностных лиц регионов (губернаторов), депутатов шести законодательных собраний, 11 советов депутатов административных центров субъектов, порядка 20 тыс. мандатов на выборах депутатов органов местного самоуправления.

Как сообщил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов на своей странице во «ВКонтакте», в Подмосковье в 2022 году пройдут довыборы в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2.

Еще пройдут основные выборы депутатов в советы депутатов на территории 12 муниципалитетов: в Домодедове, Зарайске, Клину, Люберцах, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Рузском округе, Серебряных Прудах, Ступине, Чехове, Шаховской и Электрогорске. В 8 городских округах пройдут дополнительные выборы в советы депутатов городских округов. Всего будут замещены 264 мандата.