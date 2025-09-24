В Петербурге принимают заявки на конкурс креативных сувениров

В Санкт-Петербурге продолжается прием заявок на конкурс «Новая культура сувениров», который проходит в рамках ежегодной конференции о роли креативных индустрий в развитии туристических территорий, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Конкурс «Новая культура сувениров» организован в рамках конференции, посвященной влиянию креативных индустрий на социально-экономическое развитие туристических территорий, включая города, входящие в Сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Участникам предлагается создать собственные варианты свадебных, гастрономических, музейных, исторических и креативных сувениров. Также можно представить концепцию интерактивного сувенира, дизайн упаковки или разработать узнаваемую символику.

К участию приглашаются представители креативных индустрий, бизнеса, зарегистрированные в России, а также творческая молодежь. Заместитель председателя комитета по туризму Санкт-Петербурга Нана Гвичия отметила, что связь между креативной и туристической индустриями становится все теснее, а Петербург занимает лидирующие позиции в этих процессах.

«На сегодняшний день уже крайне плотна и продолжает уплотняться связь креативной и туристической индустрий. Петербургский же туристический сегмент один из самых передовых, и здесь, конечно, все авангардные процессы происходят в первую очередь», — рассказала Нана Гвичия.

Она подчеркнула, что массовое восприятие сувенирной продукции быстро меняется, поэтому производителям важно следить за спросом и новыми креативными подходами.

«Сувенир, конечно, всегда был частью туризма, но время все ускоряется, меняются тренды, вкусы людей, активно туризм начинают осваивать новые поколения, и со всем этим необходимо считаться», — добавила Нана Гвичия.