Вучич предложил Белград в качестве места для диалога всех конфликтующих стран

Президент Сербии Александр Вучич предложил всем странам, которые находятся в состоянии конфликта, приехать в Белград и провести здесь переговоры о мире. Он пообещал обеспечить безопасность всех участников диалога, сообщает РИА Новости .

Политик выступил на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в среду. В ходе своего заявления он сравнил Белград с мостом, который «не разъединяет, а объединяет».

Вучич предложил столицу Сербии в качестве переговорной площадки для всех конфликтующих стран мира. Он пообещал обеспечить гостеприимство и безопасность всем гостям.

Также президент Сербии заявил, что в прошлом году в 36 странах произошел 61 вооруженный конфликт. Он считает, что в мире сейчас происходит «максимальное насилие после Второй мировой войны».

Ранее Вучич принес подгузники на встречу с журналистами. Сербский лидер говорил о различных экономических мерах, что помочь жителям «пережить эти мрачные времена и экономический спад».

