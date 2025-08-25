Президент Сербии принес подгузники на встречу с журналистами

Президент Сербии Александр Вучич принес на пресс-конференцию с журналистами около 20 корзин с различными товарами, в том числе с подгузниками для взрослых. Сербский лидер говорил о различных экономических мерах, что помочь жителям «пережить эти мрачные времена и экономический спад», но никого из собравшихся не интересовали вопросы экономики и «никто не понял, что сказал президент», передает корреспондент Danas .

Журналист отметил, что пресса была удивлена «интересной экспозицией» в три «этажа», размещенной на столе для Вучича. Судя по кадрам, президент распорядился выставить на столе более двух десятков плетеных корзин с различными товарами — памперсами, детским питанием, хлебобулочными изделиями и другими предметами первой необходимости.

«Когда он наконец начал объяснять меры, создалось впечатление, что и нам, журналистам в зале, и широкой публике уже через пять минут было совершенно непонятно, о чем говорит президент. Через десять минут, похоже, и ему самому это было непонятно», — пишет корреспондент.

В основном президенту Сербии задавали вопросы не об экономических мерах по помощи населению, а о студенческих протестах.