В Электростали прошло вручение удостоверений Ассоциации ветеранов СВО МО

В войсковой части 3270 в Электростали прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению удостоверений Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Церемония началась с подъема государственного флага РФ. После этого врип главы округа Электросталь Ефанов Филипп Александрович вместе со своим заместителем Чайковским А.В., руководителем Электростальского филиала Ассоциации ветеранов СВО МО Лобановским Д. В. и командиром войсковой части 3270 ВНГ Васильевым П.Ю. вручили удостоверения Ассоциации ветеранов СВО.

После вручения они обратились к присутствующим с торжественной речью, отметив значимость служения Родине, сплоченность военнослужащих и уважение к подвигу ветеранов.

Далее гостей ожидала насыщенная программа: музыкальное выступление военного оркестра с плац-концертом, показательное выступление по рукопашному бою группы специального назначения, а также осмотр вооружения, специальных средств и экипировки, стоящей на вооружении войсковой части.

Важным моментом стало возложение цветов к памятнику «Военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского долга». Эта традиция напомнила о цене мира и символизировала благодарность всем, кто отдал жизнь за Родину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.