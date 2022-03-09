РИАМО - 9 мар. В июле текущего года планируется завершить благоустройство Большого Лазенковского пруда в районе Ново-Переделкино. Объем работ выполнен уже наполовину, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Уже проведена очистка дна водоема площадью почти 1 га. Из пруда вытащили свыше 20 тыс. кубометров илового осадка и грунта, за счет чего глубина водоема увеличилась почти в 2 раза – с 0,96 до 1,75 м.

Сейчас ведутся работы по укладке водоупорного слоя. Монтируются конструкции для укрепления берегов. Для формирования береговой полосы используются вертикальные и откосные коробчатые габионные конструкции, заполненные гранитным камнем. Через несколько лет они станут частью ландшафта.

На этапе завершения планируется создать зону биоплато (свыше 560 «квадратов»), где будут высажены ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озерный, сусак зонтичный, кубышка желтая. Они предотвратят «цветение» воды, станут укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц.