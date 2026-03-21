Строительный кран рухнул на дорогу около делового центра «Москва-Сити»

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В 1-м Красногвардейском проезде в столице строительный мини-кран упал на проезжую часть, это произошло около делового центра «Москва-Сити», сообщает «Осторожно, новости».

Сейчас проезд транспорта по дороге затруднен, а пешеходам приходится обходить место ЧП.

На ближайшей к инциденту площадке строится столичный ЖК Sezar Towers.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.