Строительный кран рухнул на дорогу около делового центра «Москва-Сити»
Фото - © Медиасток.рф
В 1-м Красногвардейском проезде в столице строительный мини-кран упал на проезжую часть, это произошло около делового центра «Москва-Сити», сообщает «Осторожно, новости».
Сейчас проезд транспорта по дороге затруднен, а пешеходам приходится обходить место ЧП.
На ближайшей к инциденту площадке строится столичный ЖК Sezar Towers.
Ранее водитель чудом выжил при обрушении крыши дома в Казани.
