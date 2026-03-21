Это не плесень: «ВкусВилл» прокомментировал жалобу покупателя на чай

«ВкусВилл» объяснил, что в чае была не плесень, а осадок

«ВкусВилл» ответил на жалобу покупателя на чай с плесенью. Деньги за покупку жителю столицы вернули, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Ранее москвич пожаловался, что из «ВкусВилла» ему доставили чай с персиком и плесенью. Он также отметил, что поддержка магазина не отвечает.

В компании подчеркнули, что находятся с покупателям на связи, возвращались к нему с ответом через 15 минут после обращения и вернули средства за покупку, а также принесли искренние извинения.

«Мы получили ответ нашего технолога и производителя и спешим сообщить: на фото в напитке — не плесень, а сгусток осадка. Он безопасен, и мог сформироваться из-за небольшого повышения температуры пастеризации», — пояснили в компании.

По словам пресс-службы, производитель делает уникальные товары с высоким минеральным составом (кальций, магний, железо и другие). Минерал (в данным случае это были ионы магния) вступает в реакцию с вкусоароматическими веществами и образует конгломераты — то есть, осадок. Для многих напитков такая реакция — норма, но в этом случае осадка в бутылке быть не должно.

После жалобы специалисты проконтролировали процесс производства, значительных несоответствий не выявлено. Кроме того, в ближайшее время будет проведен внеплановый аудит производства.

