Чай с персиком и плесенью продали москвичу во «ВкусВилле»

Житель северо-востока столицы заказал утром в субботу продукты из «Вкусвилла», среди которых был бутилированный чай с персиком, но напиток оказался с сюрпризом, сообщает «Осторожно, Москва» .

Когда разбирал покупки, мужчина, что на дне бутылки с чаем плавает большой кусок плесени, хотя сроки годности напитка не нарушены.

«Вкусвилл» опять косячит — продают бутилизированный чай с хорошими сроками годности, в которых плесень. Поддержка молчит», — поделился покупатель.

Так как поддержка не отвечает, мужчина хочет написать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили торговую точку и выяснили, почему на прилавках стоят напитки с плесенью.

