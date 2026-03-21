2 человека погибли из-за удара ВСУ по соцобъекту в Белгородской области

В селе Смородино Белгородской области в результате обстрела противника по соцобъекту два человека погибли, еще один ранен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что под завалами здания еще могут находиться люди.

«По предварительным данным, погибли две женщины. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования», — отметил губернатор.

Как он рассказал, здание разрушено. Еще огнем уничтожен объект торговли. Сейчас специалисты разбирают конструкции. Работа затруднена из-за высокой активности БПЛА противника.

По словам Гладкова, одну женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У пациентки диагностированы множественные осколочные ранения, перелом предплечья. После стабилизации состояния ее переведут в медучреждение в Белгороде.

