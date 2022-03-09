РИАМО - 9 мар. Жители Подмосковья могут получить ответы по начислениям в квитанции МособлЕИРЦ через «Онлайн-помощник». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С марта этого года изменился принт на квитанции по оплате коммуналки. Теперь жители Подмосковья могут экономить время и получать ответы по начислениям через «Онлайн-помощник» в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн» в рамках сервиса «Умная платежка». Он был ранее запущен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн» доступно в App Store и Play Market. При выборе регистрации по QR-коду нужно будет разрешить доступ приложению к камере и отсканировать штрих-код из квитанции.

Для первичной регистрации в личном кабинете необходимо использовать любую квитанцию МособлЕИРЦ за последние 3 месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.

«Программа позволяет управлять предоставлением ЖКУ с помощью смартфона. «Онлайн-помощник» предоставляет пользователям возможность получить разъяснения по начислениям в платежном документе, заказать справки и выписки, получить информацию по перерасчетам и многое другое», – пояснил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Также в «МособлЕИРЦ онлайн» можно оплачивать коммуналку без комиссии, передавать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами.