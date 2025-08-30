Опасная область на Солнце развернулась к Земле

На Солнце зафиксирована резкая вспышка активности в области под номером 4197. Как сообщили 30 августа в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в этом районе произошел заметный скачок энерговыделения, сопровождающийся серией вспышек класса М.

Особую озабоченность ученых вызывает тот факт, что эта активная область, накопившая значительную энергию, теперь развернулась в сторону Земли. Согласно каталогам, ей присвоена категория Beta-Gamma-Delta, что указывает на максимальный уровень сложности и потенциальной опасности солнечных пятен.

Взрывные процессы пока локализованы на одном участке и не затронули весь комплекс пятен. По данным исследователей, в настоящее время не наблюдается признаков выхода всего активного региона из равновесия. Однако именно эта область будет представлять наибольшую угрозу для нашей планеты в течение всего периода своей видимости.

Ученые напоминают, что 2025 год ожидается периодом повышенной солнечной активности, когда вспышки могут достигать особой мощности. Специалисты продолжают мониторинг ситуации, так как мощные корональные выбросы массы могут вызывать на Земле геомагнитные бури, влияющие на работу энергосистем, навигационного оборудования и здоровье метеочувствительных людей.