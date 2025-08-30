Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

сегодня в 23:26

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его дня рождения.

В послании, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер высоко оценил многолетнюю работу своего белорусского коллеги.

Путин подчеркнул, что Лукашенко снискал «искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян» своей деятельностью на посту главы государства.

Российский президент отметил личный вклад Лукашенко в «развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между нашими странами, в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене».