Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его дня рождения.
В послании, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер высоко оценил многолетнюю работу своего белорусского коллеги.
Путин подчеркнул, что Лукашенко снискал «искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян» своей деятельностью на посту главы государства.
Российский президент отметил личный вклад Лукашенко в «развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между нашими странами, в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене».