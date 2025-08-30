Ликвидация бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, произошедшая 30 августа во Львове, продолжает вызывать острые политические дискуссии. По данным источника РИА Новости в украинском подполье, главным выгодоприобретателем этого убийства может быть президент Владимир Зеленский

Как отметил представитель сопротивления, в преддверии возможных президентских выборов устранение даже не самой влиятельной, но заметной политической фигуры, которая могла не поддержать действующую власть, выгодно именно команде Зеленского.

Кроме того, в подполье не исключили, что это убийство может быть использовано как предлог для начала политических репрессий и чисток против оппонентов режима.

По предварительным данным, нападение на Парубия было тщательно спланировано — преступник произвел восемь выстрелов.