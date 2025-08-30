Это казнь: в Парубия выпустили 8 пуль на улице во Львове

SHOT опубликовал фото с места убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. На экс-депутата уже совершалось покушение в 2014 году.

Ранее стало известно, что неизвестный расстрелял бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове. Из-за полученных травм пострадавший скончался на месте.

По словам очевидцев, киллер выстрелил в политика около 8 раз, а затем спрятал пистолет в сумку и скрылся с места убийства на электровелосипеде.

На опубликованных кадрах видно, как тело убитого Парубия лежит на тротуаре. Рядом с убитым сумка, солнцезащитные очки и электронная сигарета. На месте преступления работают оперативные службы.

Парубий был активным сторонником украинских националистов. В 2014 году неизвестный бросил под ноги экс-спикеру Верховной Рады гранату, которая закатилась под автомобиль и взорвалась.