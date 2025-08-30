СМИ: во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий был убит во Львове, его расстрелял неизвестный, сообщает «Суспільне».

Как рассказали в нацполиции, убийство произошло в субботу около полудня. Тогда на номер 102 поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. Из-за полученных травм пострадавший скончался на месте.

Также полицейские установили, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения. Обстоятельства убийства выясняются.

Парубий был спикером Верховной Рады в 2016–2019 годах. Также во время Евромайдана он был комендантом палаточного лагеря, а потом стал работать секретарем Совета национальной безопасности.