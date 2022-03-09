РИАМО - 9 мар. В дни мартовских праздников в текущем году пассажиры совершили 2,8 млн поездок на поездах ЦППК, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Наиболее востребованы пригородные электрички были 6 марта: в этот день они перевезли свыше 1 млн человек.

Самым популярным за 3 выходных дня стало Ярославское направление МЖД – здесь за праздники проехали свыше 560 тыс. пассажиров.

На втором месте расположилось Казанское направление, которым воспользовались 437 тыс. человек, на третьем – Горьковское. Тут поезда перевезли свыше 360 тыс. пассажиров.

Пригородные поезда являются одним из наиболее комфортных, быстрых и экологичных способов добраться из Москвы в Московскую, а также соседние области.