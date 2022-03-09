РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В ДК «Машиностроитель» Подольска подвели итоги конкурса «Сударыня Масленица» на лучшую куклу-чучело, сообщает администрация ДК.

В среду прошло торжественное вручение подарков участникам конкурса на самую лучшую куклу-чучело.

Всего было заявлено 20 участников. Конкурс проводился в режиме онлайн, но в среду организаторы увидели всех участников лично и смогли поздравить каждого.

«Мы не ожидали такого большого количества участников. В конкурсе принимали участие дети - это радует. Спасибо за ваш вклад в культуру нашего города», - сказал глава территориального управления «Климовск» Роман Ермаков.

Первое место занял детский сад №51 «Солнышко», второе место у Светланы Новиковой, а третье - у Оксаны Дроздовой (Климовск - город мастеров).

Все участники получили поощрительные призы. За третье место вручили тостер, за втрое - блендер и за первое - чайник.

Организаторы поблагодарили всех, кто голосовал за работы.