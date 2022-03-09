РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Рустамом Фахрисламовым в рамках партпроекта «Городская среда» проверил качество текущего ремонта в подъездах 17-этажного дома №9 по улице Струве в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба парламентария.

Фахрисламов рассказал, что, несмотря на относительно недавнюю сдачу этого дома в эксплуатацию (2014 год), УК пришлось заново красить стены и потолки, частично менять выпавшую на стенах плитку, устранять образовавшиеся дыры на ступенях входной группы.

«Остаются еще вопросы с верхними этажами, где есть жалобы на протечки кровли. Специалисты выясняют причину промокания кровли. Мы держим ситуацию на контроле», – сказал Фахрисламов.

Ефимов осмотрел холлы подъездов, поднялся по технической лестнице на этажи, пообщался с жителями.

«Дом на Струве большой 17-этажный, на 6 подъездов. Ремонт во всех подъездах завершен, жители довольны – стало чисто и светло. И, главное, управляющая компания вместе с местными депутатами продолжает решать все вопросы во взаимодействии друг с другом, не вынося их на общегородской уровень. Это хороший пример открытости и качества управления домами», – отметил Ефимов.

Он поблагодарил коллегу-депутата за взаимодействие с жильцами дома и добавил, что продолжит мониторинг ремонта подъездов в Балашихе.