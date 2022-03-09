РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. На площади перед Ледовым дворцом «Арена-Балашиха» в среду провели флешмоб «Своих не бросаем» в поддержку российских войск, во время которого активисты партии «Единая Россия» вместе с представителями власти, молодежных центров, волонтерами выстроились в форме букв ZА, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Сегодня на Центральной площади перед Ледовым дворцом в Балашихе прошла самая масштабная патриотическая акция сплочения. В ней приняло участие более 400 человек. Это активисты партии «Единая Россия», представители наших молодежных центров, отраслей образования, культуры, спорта, волонтеры, молодежь. Мы все объединились и показали единство и поддержку», - сказал начальник управления физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации округа Никита Тарасевич.

Он добавил, что сейчас важно данной акцией выразить свою твердую позицию, показать, что мы все вместе и мы едины.

По словам зампреда совета депутатов Балашихи Александра Евсюткина, участники флешмоба выстроились в форме латинских букв ZА, что означает «Za мир!» - символ, который с первых дней спецоперации на Украине стал сопровождать российские вооруженные силы и который сейчас объединяет всех россиян.

Данная акция уже третья по счету в Балашихе, но самая масштабная. Ранее в поддержку президента и правительства РФ, а также специальной военной операции ВС РФ на Украине активисты городского округа приняли участие в 2 массовых автопробегах.

«Это акция не последняя. Обязательно будем оказывать поддержку нашим ребятам, которые сейчас рискуют жизнью на территории Украины, для того чтобы на Донбассе и у нас было мирное небо, чтобы все мы могли спать спокойно», - сказал Евсюткин.